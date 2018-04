Website geeft 1 miljard wachtwoorden prijs, maar kaapt tegelijkertijd je pc om bitcoin te verdienen kg

12 april 2018

16u59

Bron: RTL Nieuws 0 iHLN Een nieuwe zoekmachine belooft de volledige wachtwoorden van zo’n 1,4 miljard e-mailadressen prijs te geven. Opnieuw zijn er Belgische accounts bij betrokken. De beheerder van de zoekmachine vraagt 10 dollar om je wachtwoord te wissen, maar gebruikt tegelijkertijd ook een cryptominer om met jouw pc bitcoin te 'minen'.

Nogmaals verschijnt er een zoekmachine op het web die de wachtwoorden van ruim een miljard accounts vrij kan geven. In tegenstelling tot eerdere zoekmachines, zoals die van hacker 'dogberry', toont deze wél de volledige wachtwoorden. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een e-mailadres ingeven. Als het wachtwoord in de databank zit, dan wordt dat ongecensureerd weergegeven. Een betrouwbare bron die de website testte, kon bevestigen dat dat de website een accuraat, maar verouderd wachtwoord toonde.

Het gaat dan ook niet om een nieuw lek. De wachtwoorden zijn afkomstig van een bekende databank die de informatie uit verschillende datalekken bundelt. De buitgemaakte gegevens stammen af van oudere hacks bij onder andere LinkedIn, eBay, Dropbox.

De beheerder probeert munt te slaan uit de zoekmachine, en vraagt gebruikers geld om hun wachtwoord te verwijderen uit de zoekresultaten. Wil je je gegevens wissen, dan kost je dat 10 dollar in bitcoin, ethereum of litecoin.

Cryptominer

Het is echter niet aangeraden om de zoekmachine te bezoeken. De website gebruikt een cryptominer: een stukje software dat de rekenkracht van jouw pc kaapt om cryptomunten te ‘minen’. Zonder dat je het weet, wordt je pc zo ingezet om bijvoorbeeld bitcoin te verdienen voor de websitebeheerder.

Bovendien is de zoekmachine sinds deze namiddag amper te bereiken. Dat kan omdat de website overbelast is, maar het is ook mogelijk dat de beheerder de zoekfunctie offline heeft gehaald en zijn kans schoon ziet om zoveel mogelijk pc’s in te lijven om cryptomunten te verdienen.