Webreuzen als Alibaba ‘te machtig’: China legt vrijheid van grote internetbedrijven aan banden

Het gevaar als alleen de grote e-commercebe­drij­ven overblij­ven: “Ook ons maatschap­pe­lijk weefsel zal aangetast worden”

8 september Tegen het succes van Bol.com, Coolblue en Amazon valt niets meer te beginnen en dus gooit Collishop - nochtans pionier in de verkoop op afstand - de handdoek in de ring. Zullen die giganten van de e-commerce een monopolie maken en - zo ja - willen we dat wel? “Deze evolutie zal ons economisch en maatschappelijk weefsel veranderen”, voorspelt econoom Geert Noels. “Maar het besef komt te laat om er nog veel aan te doen.”