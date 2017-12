We zijn massaal verslaafd aan onze smartphone: deze (makkelijke) trucjes kunnen helpen FT

Ook studenten grijpen tijdens de les massaal naar hun smartphone. Lees je dit artikel op je smartphone? Veel kans dat je verslaafd bent aan het toestel. Gemiddeld bekijken we onze telefoon 34 keer per dag. Jongeren zelfs tot 70 keer. Vooral om te sms'en, te mailen of te Facebooken. Gelukkig zijn er trucjes om van onze verslaving af te raken. Bijvoorbeeld door de schermkleuren te vervagen en grijs te maken.

Hoog tijd om iets aan onze smartphoneverslaving te doen. En volgens expert Tristan Harris hoeft dat niet eens moeilijk te zijn. Door simpelweg de kleuren op je toestel aan te passen zouden meldingen minder aantrekkelijk worden en ga je dus ook minder naar je toestel kijken.

Harris kwam op het idee dankzij een experiment van zijn voormalige werkgever Google. Zij zetten twee potten M&M’s voor een groepje proefkonijnen: een transparante en een ondoorzichtige pot. Wat bleek? Er werden meer snoepjes uit de eerste pot gegeten omdat de mensen de kleurtjes zagen.

Malaika Brengman, kleurenspecialiste en professor economie aan de VUB, bevestigde deze zomer aan VTM Nieuws dat er een wetenschappelijke verklaring achter Harris’ truc zit. “Meldingen zijn vaak rood omdat de kleur opvalt en die de aandacht eist. Door alles grijs te maken, wordt de melding minder dwingend en je smartphone minder aantrekkelijk. In het verleden ontdekten wetenschappers al dat deze tactiek ook werkt bij verpakkingen van bijvoorbeeld sigaretten. Een kleurloos pakje bleek minder aantrekkelijk voor consumenten te zijn. Dit maakte zelfs dat de sigaretten minder goed smaakten.” Het nadeel is wel dat je de foto’s op je toestel ook in grijstinten ziet.

En er zijn nog trucjes om je smartphone minder snel ter hand te nemen zoals bijvoorbeeld een wekker kopen - een echte. Het licht van je smartphone kan je immers wakker houden. En zelfs al heb je een speciaal aangepast scherm, dan nog is het geen goed idee om je smartphone mee in je bed te nemen. Ben je met een hele hoop mensen op stap? Laat dan jouw toestel thuis. Mensen die op een smartphone tokkelen, zetten ook aan het toestel zelf even te checken. Andere tip: plan op voorhand. Dan heb je de smartphone minder snel nodig. Succes.