We kijken 1 miljard uur per dag naar YouTube

14 februari 2020

06u49

Bron: ANP 1 iHLN Thuis, in het openbaar vervoer, op het werk, de hele dag door gaan we naar YouTube. We kijken vlogs, videoclips, tv-programma's, handleidingen, sportwedstrijden en kattenfilmpjes. YouTube heeft zo'n 2 miljard gebruikers, die per dag voor meer dan een miljard uur aan filmpjes bekijken. Elke minuut wordt 500 uur aan video's geüpload. YouTube is een vast onderdeel van het dagelijkse leven geworden. Dat begon precies 15 jaar geleden. Toen, op 14 februari 2005, werd de domeinnaam youtube.com geregistreerd.

YouTube werd opgericht door drie medewerkers van betalingsdienst PayPal. Een van hen plaatste op 23 april 2005 het eerste filmpje. Me at the zoo, heet het. YouTube-oprichter Jawed Karim liet zien hoe hij een bezoek bracht aan een dierentuin. Veel had het niet om het lijf. Het filmpje duurt 18 seconden. Karim vertelt: "Goed, we staan hier voor de eeh olifanten en het coole aan ze is dat, is dat ze heel heel heel lange eh slurven hebben en dat is, dat is cool, en dat is eigenlijk alles dat er te zeggen valt." Eigenlijk was het de eerste vlog.

YouTube groeide als kool. In oktober 2006, ongeveer anderhalf jaar na het begin, werd het overgenomen door Google. Dat betaalde 1,65 miljard dollar. Google heeft dat al lang en breed terugverdiend. YouTube ontving alleen vorig jaar al 15 miljard dollar uit advertenties. Ook sommige vloggers zijn schatrijk geworden dankzij YouTube. Zo zou de Zweed PewDiePie op zijn hoogtepunt zo'n 1 miljoen dollar per maand hebben verdiend dankzij advertenties bij zijn filmpjes.

De meest bekeken video op YouTube is de clip van het lied Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee. Die is 6,6 miljard keer bekeken. Op de tweede plaats staat Shape of You van Ed Sheeran, met 4,6 miljard views.

