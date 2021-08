We interviewden cultgamedesigner Suda51: “Als Mario-maker Miyamoto de Beatles is, wil ik The Cure zijn”

Met No More Heroes III laat Goichi ‘Suda51' Suda, de bedenker en designer van de serie cultgames, weer zien uit welk hout hij gesneden is: de maker van een game die bestaat uit een geschifte verzameling samples uit de oosterse en westerse popcultuur. We interviewden hem, nèt voordat Covid-19 wereldwijd toesloeg, over zijn toen nog in de maak zijnde creatie.

De derde genummerde passage van Travis Touchdown, na eerdere exploten in 2009 en 2010, heeft lang op zich laten wachten. Maar nu No More Heroes III uit is op de Nintendo Switch, hebben gamers weer een loeier van een actiegame in hun tengels. En een popcultureel ratjetoe. Minder kun je ook niet meer verwachten van maker Goichi ‘Suda51’ Suda, die met een sinister plezier Manga en Anime, Star Wars, David Lynch, punkrock, Jackass, The Beatles, oude videogames en andere invloeden uit de wereldwijde popcultuur in zijn creatieve Moulinex gooit. Hou je dus klaar voor een nieuwe brok gestileerd supergeweld, waarin hoofdpersonage Travis Touchdown weer op de bruutst mogelijke manier buitenaardse fuckheads fileert met zijn Beam Katana.

Volledig scherm Goichi 'Suda51' Suda in het echt. © Grasshopper Manufacture

“We weten dat gamers vandaag een heel dicht op elkaar geplakte verzameling van verschillende speelstijlen willen: ze willen van de ene coole ervaring in de andere tuimelen”, vertelde Suda51 ons. “Precies dat soort ervaring krijgen ze in No More Heroes III. Elk moment in de game zal verschillend voelen van alle andere.”

Volledig scherm De herkomst van sommige elementen, zoals de 'Beam Katana', moet je niet al te ver gaan zoeken. © Grasshopper Manufacture

No More Heroes (2008) en No More Heroes 2: Desperate Struggle (2010) kwamen allebei uit op de Nintendo Wii. Dat is twee consolegeneraties geleden. Hoe verschillend zal de ervaring van deze derde game zijn dankzij de veel krachtigere hardware in de Switch?

Suda51: “Stilistisch zal je heel weinig verschil zien met de twee voorgangers. De stijl die we destijds creëerden staat op zich los van de grafische rekenkracht in de hardware, die uiteindelijk vooral wordt gebruikt om de details veel scherper te maken. Dat gezegd zijnde: No More Heroes III zal heel erg als een nieuwe game aanvoelen. Nieuwigheden worden onder meer een prominentere rol van de Death Glove, een high-tech handschoen waaraan een heel skill-systeem vasthangt. Je wordt er een soort krachtige Jedi-ridder mee.” (pauzeert even) “Ja! Dat is het! Travis wordt meer en meer een Jedi!”

Volledig scherm Wie tuk is op een hack 'n' slash-game vol supergeweld, zal niet bedrogen uitkomen met 'No More Heroes III'. © Grasshopper Manufacture

U bent in het echt veel minder flamboyant dan Travis Touchdown, die u nochtans als uw alter ego beschouwt.

Suda51: “(Lacht) Travis Touchdown is 51 procent ikzelf. De andere 49 procent is een mengeling van andere personen die ik ken, en fictieve personages. Hij heeft een paar dingen met me gemeen, en er zijn héél wat dingen aan hem waarvan ik zou willen dat ik ze met hèm gemeen had. Ik ben niet zo cool als hij, ook niet zo populair bij vrouwen. Hij is een uitvergroting van alles wat ik een beetje ben, maar vooral ook zou willen zijn. Ik wil in de No More Heroes-games vooral een hoofdpersonage neerzetten met wie mensen zich kunnen identificeren, terwijl ze er tegelijkertijd naar opkijken.”

Volledig scherm Uiteindelijk moet je de confrontatie aangaan met tien buitenaardse 'bosses', onder wie hun leider Fu. © Grasshopper Manufacture

Over opkijken gesproken: u bent als een rockster onder Japanse gamers. Veel gamedesigners hebben een soort rocksterrenstatus in Japan. In het westen kennen we dat zo niet. Vanwaar komt dat verschil volgens u?

Suda51: “Door de gamedesigners van een generatie voor ons. De eerste designers bij Nintendo hebben het idee neergezet van wat een gamedesigner is. Shigeru Miyamoto was de allereerste superster-game-ontwerper: hij heeft het pad geëffend waarop wij hem allemaal gevolgd zijn. Door zijn succes zijn mensen zich gaan afvragen: ‘Wie is de volgende superster in videogames?’ En daar is stilaan een cultuur rond ontstaan. Hij was voor games wat de Beatles waren voor westerse pop- en rockmuziek. En als Miyamoto de Beatles is, kan ik hoogstens hopen dat mensen mij ergens op dezelfde hoogte als The Smiths plaatsen. Of nee, want die bestaan natuurlijk niet meer. Neem maar The Cure, die zijn wél nog bezig (lacht).”

Volledig scherm Maar het is niet al vechten wat de klok slaat in 'No More Heroes III'. © Grasshopper Manufacture

