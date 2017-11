Wat is de bitcoin? Vijf vragen over de munt die eigenlijk niet echt bestaat HA

De bitcoin, een munt die eigenlijk niet echt bestaat, is bezig aan een ongekende opmars. De virtuele munt breekt mijlpaal na mijlpaal en nadert nu een mythische grens. Eén bitcoin is net geen 10.000 dollar waard. Vijf vragen over de munt.

Hoe werkt de bitcoin?

De bitcoin is een munteenheid, net als de euro of de dollar. Maar anders dan bij de euro en de dollar zijn er geen fysieke munten en biljetten. Bitcoins zijn eigenlijk niet veel meer dan regels computercode. Die staan in een groot digitaal logboek, waarin de gebruikers samen bijhouden wie welk bedrag overmaakt naar wie. Dat gaat op basis van wiskundige formules, waar niet mee te sjoemelen valt. Iedereen houdt iedereen eerlijk, is het idee.

De bitcoin is overigens de grootste virtuele munt, maar niet de enige. De ethereum, de ripple, de litecoin, de dash en tientallen anderen werken op ongeveer dezelfde manier.

De bitcoin heeft eigenlijk geen regels. Er zijn geen centrale banken, er is geen leiding

Kan iedereen in bitcoins handelen?

Ja. Mensen hoeven alleen een account aan te maken bij een handelsplatform. Dat maakt een zogeheten wallet, een digitale portemonnee. Er zijn een paar varianten met verschillende beveiligingsniveaus. Gebruikers kunnen bitcoins kopen, in ruil voor bijvoorbeeld euro's of dollars. Ook kunnen ze bitcoins overmaken naar de virtuele portemonnee van een ander om te betalen. Wie bitcoins wil verzilveren, biedt ze te koop aan en laat de waarde in bijvoorbeeld euro's overmaken op een reguliere bankrekening.

Worden bitcoins overal geaccepteerd?

Nee. Bij sommige winkels kunnen mensen met de digitale munt betalen. Maar het is niet overal een wettig betaalmiddel. Er zijn geen centrale banken, er is geen leiding en de bitcoin heeft eigenlijk geen regels.

Wie is het brein achter de bitcoin?

Dat is niet bekend. Het systeem is in 2008 bedacht door ene Satoshi Nakamoto. Vermoedelijk is dat een schuilnaam, maar het is nooit duidelijk geworden van wie.

Is de bitcoin anoniem?

Ja en nee. Iedere gebruiker heeft een eigen 'rekeningnummer' voor zijn of haar zogenoemde wallet. Maar alle transacties van zo'n wallet zijn voor iedereen zichtbaar. Dat is nodig om misbruik te voorkomen, alle deelnemers houden elkaar eerlijk. En als iemand weet wie de persoon achter de code is, is meteen duidelijk wat diegene heeft gekocht en verkocht.