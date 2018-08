Wat bezielt mensen die bij een ongeluk meteen hun smartphone tevoorschijn halen? Peter de Graaf

10 augustus 2018

16u21

Bron: de Volkskrant 0 iHLN Het schaamteloos filmen van verkeersslachtoffers gaat er bij verkeersagenten niet in. Omstaanders lijken niet de ernst in te zien van het vastleggen van andermans ellende. " Soms weten nabestaanden via sociale media al dat hun geliefde is overleden."

André Wiercx trof zaterdagochtend een enorme ravage aan op de A58 bij Gilze, waar een Volkswagen Transporter, een Renault Clio en een Volvo 940 met elkaar in botsing waren gekomen. De bestuurder van de Volvo werd gereanimeerd, maar kon niet meer worden gered. Zijn vrouw en de bestuurder van de Volkswagen waren gewond. Brokstukken en glas lagen verspreid over de weg, benzine sijpelde over het wegdek.

Maar wat de 62-jarige agent van het verkeersteam van de politie Zeeland-West-Brabant vooral opviel – en stoorde – waren de automobilisten op de andere rijbaan die het ernstige ongeluk aan het fotograferen en filmen waren met hun smartphone. "In één auto hingen ze zelfs met drie man uit de raampjes om de ellende van anderen te filmen", vertelt hij op het politiebureau in Breda. "Ook veel vrachtwagenchauffeurs doen daaraan mee. Het is niet alleen onethisch, maar ook nog eens hartstikke gevaarlijk met zo’n 40-tonner."

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN