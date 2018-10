Wanneer Netflix verslaving wordt: Indiër (26) laat zich opnemen om af te kicken HA

08 oktober 2018

22u06

Meer dan zeven uur per dag. Zo veel tijd spendeerde een 26-jarige Indiër tot voor kort aan het kijken naar Netflix. De jongeman heeft zich laten opnemen in een kliniek om van zijn verslaving af te geraken, meldt USA Today.

Wie Netflix heeft, weet dat het verleidelijk is om na een aflevering naar de volgende te zappen. Reed Hastings, CEO van Netflix, gaf ooit toe dat het bedrijf niets liever wil dan dat consumenten voor de buis blijven hangen.

Een 26-jarige man uit Indië trapte alvast in de val. De Indiër besteedde elke dag meer dan zeven uur aan het kijken naar Netflix. Hij begon 's ochtends al en kampte na een tijd met vermoeide ogen, vermoeidheid en verstoorde slaap, meldt The Hindu.



Volgens de krant zocht de twintiger zijn toevlucht tot Netflix om te ontsnappen aan de druk van zijn familie om werk te vinden. De man is sinds een halfjaar werkloos.

Recent besefte de Indiër dat hij verslaafd was en liet hij zich opnemen in het National Institute of Mental Health and Neurosciences, in Bangalore, om van het bingewatchen af te kicken. Volgens The Print bestaat de behandeling uit therapie en jobbegeleiding. Ieder uur krijgt hij ook ademhalingsoefeningen om te leren omgaan met stress.