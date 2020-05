Waarom Mercedes op Instagram meldde dat BMW eigenlijk veel beter is Erik Kouwenhoven

06 mei 2020

20u32

Bron: AD.nl 0 iHLN De 6,7 miljoen volgers van het Instagram-account van Mercedes-Benz keken vreemd op toen de volgende boodschap verscheen: ‘Ik moet eerlijk zijn, BMW is veel beter’. Het account was gehackt en dat was misschien nog wel grappig, maar wat volgde niet.

Het Instagram-account van Mercedes Duitsland (@mercedesbenz_de) werd vervolgens namelijk gevuld met vreemde berichten over bitcoins en ook een afbeelding van een hakenkruis. Ook besloot de hacker meteen maar een hoop volgers te verwijderen. Van de in totaal 6,7 miljoen volgers bleven er slechts 80.000 over.

De cyberaanval werd snel afgeslagen, maar de screenshots vonden al snel hun weg naar het web. Te zien waren zogenaamd een BMW X8, een auto die nog niet op de markt is, plus een aantal vage oproepen over het doneren van bitcoins voor arme mensen. De hacker met de naam ‘Catz’ claimt dat hij Volkswagen zal hacken zodra hij 120.000 volgers heeft op zijn Instagram.



Mercedes-Benz schakelde het Instagram-account uit en bood vervolgens haar excuses aan voor eventuele overlast en beledigingen. Volgens een woordvoerder zullen juridische stappen ondernomen worden tegen de hacker.