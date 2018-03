Waarom lopen uw digitale klokken plots achter? Klokken lopen trager door één panne in Zuidoost-Europa ADN

05 maart 2018

08u48

Bron: Belga 0 iHLN Een panne op het elektriciteitsnet ergens in Zuidoost-Europa heeft ­ervoor gezorgd dat alle digitale klokken - wekkers, de klok op uw oven en microgolf - vijf minuten trager zijn gaan lopen. "Binnenkort geven we het net een extra shot, zodat de klokken de realiteit weer inhalen", zegt de Belgische Claire Camus van ENTSO-E, de koepelorganisatie van Europese netbeheerders vandaag in de Mediahuis-kranten.

"Het is door problemen in dat netwerk ergens in Zuidoost-Europa dat de problemen met de klok zijn ontstaan", aldus Camus. "Dat heeft de frequentie op het net doen verlagen."

Om goed te lopen krijgt uw digitale klok zijn impulsen van het elektriciteitsnet. Zo'n klok heeft een motortje dat draait op de frequentie van het lichtnet. "Dat is bij ons altijd 50 hertz", zegt Camus. Dat betekent dat de spanning op het net vijftig keer per seconde verandert. "Maar de afgelopen weken is dat geen vijftig geweest, maar iets minder. Daardoor tikten de wijzertjes dus net iets minder snel door, en versprongen de digitale cijfers net wat trager. Sinds de problemen halverwege januari begonnen, zijn we zo vijf minuten gaan 'achterlopen'."

Smartphones liepen perfect, omdat de klok daarvan niet op het elektriciteitsnet, maar via software werkt. Vanaf vandaag zou het probleem van de baan moeten zijn. Wie al proactief zijn klok wat vooruit had gezet, zal die dus weer moeten terugdraaien.