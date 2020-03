Gesponsorde inhoud Waarom het essentieel is om een backup te maken Aangeboden door Seagate

Hoe belangrijk het is om een reservekopie te maken van je bestanden? Dat beseffen de meeste gebruikers pas nadat ze al verloren zijn. Zorg ervoor dat je daar niet bij hoort: met een externe solid state drive (ssd) maak je vliegensvlug een back-up.

Een groot deel van wat ons lief is, hebben we anno 2020 ergens digitaal opgeslagen: op onze computers, smartphones, tablets, fototoestellen en andere apparaten hebben we foto’s met onze vaak dierbaarste herinneringen staan, video’s die gekoesterde momenten even terughalen, onze muziek, en de werkbestanden waarin we gegevens bijhouden die belangrijk zijn voor onze carrière. Maar zijn al die data daar wel veilig?

Ongelukje

Je kunt je allerhande calamiteiten voorstellen waarbij die opgeslagen gegevens als een zucht in de wind verdwenen kunnen zijn. Stel je bijvoorbeeld voor dat je laptop gestolen wordt, of je hem domweg vergeet op de trein. Dat je smartphone door een ongelukje vernield geraakt. Of veel eenvoudiger: dat je die gegevens per ongeluk zelf hebt gewist.

Al je data zijn maar zo veilig als het apparaat waarop je ze hebt staan, en een ongelukje daarmee is snel gebeurd. Het is daarom essentieel dat je een kopie van al je gegevens op een ander toestel hebt staan. Op een externe schijf, bijvoorbeeld, zoals de Seagate One Touch SSD: die draagt makkelijk 500 gigabyte tot 1 terabyte aan gegevens, wat voor de meeste gebruikers ruim voldoende is om er een reservekopie van hun volledige digitale leven op te zetten. Op je laptop verschijnt de schijf gewoon als bureaubladicoon, waarna je er bestanden naartoe kunt slepen. Op je smartphone of tablet zijn er tal van apps waarmee je back-ups kunt nemen van de gegevens die op het apparaat staan.

Supersnelle back-up

Al jaren zetten we onze back-ups doorgaans op een traditionele harde schijf, maar een solid state drive (ssd) is ook een goede optie. Een ssd heeft namelijk geen bewegende onderdelen, maar slaat je gegevens op een geheugenchip op. Zo gaat hij minder snel stuk.

Ook is een externe ssd, zoals de Seagate One Touch SSD, compacter dan een externe harde schijf, en is ze ook heel wat sneller. Dat maakt een groot verschil voor toepassingen waarbij snelheid een belangrijke rol speelt, zoals het afspelen van video’s direct vanaf de externe schijf, of het snel overzetten van bestanden. Als het om een paar megabyte gaat is dat verschil niet zo cruciaal, maar bij volumes van tientallen tot honderden gigabytes kan het onderscheid in wachttijd tussen een snelle ssd of een iets tragere harde schijf significant zijn.

Back-uppen is een must, en wanneer je dat doet gebruik je daar natuurlijk het liefst een supersnelle externe ssd voor.