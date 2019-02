Waarom een iPhone tegenwoordig weer ruim 1.000 euro kost Ronald Meeus

17 februari 2019

07u13

Bron: Content redactie 0 iHLN Voordat Apple een tiental jaar geleden hot werd met de iPhone, werd het merk opvallend vaak vergeleken met een sekte. Nu het zijn marktaandeel schrikbarend ziet dalen en de prijzen van iPhones en Macs weer stevig in de hoogte gaan, keren die tijden stilaan terug.

“Hun probleem is dat ze geen smaak hebben. Ze bedenken geen originele ideeën en ze stoppen weinig cultuur in hun product.” Zo noemde wijlen Steve Jobs (1955-2011), de oprichter van het technologiemerk Apple, concurrent Microsoft en de mensen die er werkten in de documentaire ‘Triumph of the Nerds’ uit 1996. Het typeert het onderhuidse sentiment waarop Apple doorheen de afgelopen vijf decennia zijn plaats in de technologiesector heeft opgeëist: gebruikers van Windows-pc’s zijn — kort door de bocht — gestampte boeren.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN