Waarom dertig jaar oude game ‘King’s Bounty’ nu nog een sequel nodig had

Met King’s Bounty verscheen in 1990 een eerste role playing game waarin de speler niet gewoon maar één zelf gebricoleerd personage kon besturen, of een bende van hoogstens een zestal, maar een heel leger. Een dat alleen in de gevechten op het veld kwam. Tijdens de omzwervingen werd die hele troep vertegenwoordigd door slechts één persoon: de leider. “Het is een spel van legers”, schreef het toenmalige magazine Computer Gaming World er destijds over. “Er zit een soort ontastbare genoegdoening in om je personage te zien uitgroeien tot een krachtigere oorlogsheer, die steeds grotere legers aanvoert.”

De game legde de basis voor wat niet veel later Heroes of Might and Magic zou worden, een reeks games gebouwd op dat stramien waarvan nog maar in 2015 een achtste deel verscheen.

Ook de beesten in het bos kunnen een 'leger' op zichzelf zijn.

Pionier teruggekeerd

King’s Bounty bleef, door dat pionierswerk, wel zo’n beetje een cultstatus behouden onder zware fans van het genre die al een beetje op leeftijd geraakten, maar werd vergeten onder het bredere gamerpubliek. Totdat de Russische studio 1C Entertainment het tòch nog tijd vond voor een sequel. Die kwam afgelopen week op de markt, onthaald op relatief goeie recensies. Bovendien zien fans van dit soort titels, de zogeheten tactical role playing game, er überhaupt niet zo vaak meer verschijnen: wie een nieuwe fix zocht op dit gebied, kan vandaag – ondanks de zeer middelmatige graphics bijvoorbeeld - moeilijk om King’s Bounty II heen.

Tijdens de veldslagen kun je evengoed magische aanvallen inzetten.

Bij de basis gebleven

De vraag blijft: waarom nu nog een sequel op een game uit 1990? “De originele King’s Bounty was de grondlegger van dit genre”, vertelde 1C Entertainment-directeur Nikolay Baryshnikov ons. “We hebben onze licentie op de titel ook gebruikt om zo dicht mogelijk bij de tactische gameplay van het origineel te blijven. Ook visueel blijft het in het stramien van de game uit 1990: het is high fantasy, met epische motieven. Alleen is het natuurlijk een titel die met een relatief groot budget is gemaakt: het is geen indiegame. Dat zul je onder meer merken in de véél grotere veldslagen, waarin je legers levende en dode creaturen bestuurt.”

King’s Bounty II is uit op pc en Xbox. Versies voor PlayStation en Nintendo Switch komen nog.

De monsters en de nederzettingen die je tegenkomt komen uit de wereld van de 'High Fantasy', zoals bijvoorbeeld ook de Lord of the Rings-films.