VS zetten op twee na grootste smartphonemaker op zwarte lijst

Bekijk hier de hoogtepun­ten van de eerste week van de Belgian League

12 januari KVM Esports kon al vroeg twee kills achter z’n naam zetten en kon een voorsprong uitbouwen, maar KRC Genk Esports haalde de eerste Dragon weg. Genk kon de rollen omdraaien in een fight bij de Rift Herald, waarna ze drie kills oppikten samen met de Herald. Bij Genk was het vooral bot laner KieDie die zich in de kijker speelde, maar KVM kon een stevige gold lead van 2000 gold vasthouden na 15 minuten spelen. De derde dragon ging naar Genk maar KVM kon reageren en drie snelle kills vinden, wat hen een 5000 gold lead opleverde.