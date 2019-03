VS voert strafrechtelijk onderzoek naar verkopen van data door Facebook CB

14 maart 2019

12u12

Bron: AD.nl 0 iHLN Federale aanklagers in de Verenigde Staten zijn bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar Facebook. Het richt zich op de berichten van juni vorig jaar dat Facebook is doorgegaan met de verkoop van gebruikersdata aan verschillende bedrijven en fabrikanten.

Een onderzoeksjury heeft dagvaardingen uitgestuurd om gegevens te vorderen bij minstens twee prominente makers van smartphones en andere apparaten, dat vernam The New York Times van twee bronnen. Om welke twee bedrijven het hier gaat, is nog onbekend.

De twee hebben samen met vele andere bedrijven in het verleden overeenkomsten gesloten met Facebook waarmee ze toegang kregen tot de persoonsgegevens van honderden miljoenen Facebookgebruikers. Het gaat onder meer om Amazon, Apple, Microsoft en Sony. Facebook gaf in het verleden aan dat het zou stoppen met deze datadeals, maar het bedrijf zou hier met enkele bedrijven toch mee zijn doorgegaan.

De bronnen zeggen dat ze bekend zijn met de officiële verzoeken van de jury en dat ze anoniem willen blijven, omdat het gaat over vertrouwelijke juridische aangelegenheden. Het is niet precies duidelijk wanneer de jury is begonnen met het onderzoek en waar die zich precies op richt.

Een woordvoerder van Facebook heeft The New York Times laten weten dat Facebook met de onderzoekers samenwerkt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wilde niet reageren op een verzoek om commentaar.