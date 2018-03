Vrouw verraadt haar verzekeringsfraude zelf door loop-app mvdb

Bron: The Local 0 iHLN Een Deense die ten onrechte tien jaar lang jaarlijks 200.000 kronen (27.000 euro) ontving, heeft haar bedrog onbedoeld zelf verraden.

Verzekeringsmaatschappij AP Pension keerde de vrouw sinds 2008 het bedrag uit nadat ze een jaar eerder bij een verkeersongeval een whiplash-letsel had opgelopen. Ze kon daardoor minder uren werken.

AP Pension werd in 2015 getipt over het socialemediagebruik van de vrouw. Ondanks haar lichamelijke problemen deelde ze op de loop-app Endomondo volop de statistieken van haar loopsessies. Haar profiel op de sport-app smukte ze op met foto's van loopwedstrijden waaraan ze deelnam. Reden genoeg om de vrouw voor de rechter slepen.

Een juridisch adviseur van een Deense consumentenorganisatie stelt dat de data en foto's in aanmerking komen als bewijsmateriaal daar haar profiel wellicht publiek toegankelijk was. AP Pension eiste aanvankelijk het hele uitgekeerde bedrag van haar terug. De vrouw ging in beroep, ze mag de helft van het uitgekeerde geld houden.

