Voor het eerst minder gebruikers op Facebook: aandeel moederbedrijf Meta keldert

Minder inkomsten, meer concurrentie

Facebook-moeder Meta Platforms verwacht de komende tijd minder inkomsten uit advertenties nu bedrijven steeds meer last hebben van de aanhoudend hoge inflatie en de verstoringen in de leveringsketen. Die zullen ervoor zorgen dat ze zullen snijden in hun advertentiebudget, aldus het techbedrijf, waar ook Instagram en WhatsApp onderdeel van uitmaken, in een handelsupdate.

Bij Reality Labs steeg de omzet naar 877 miljoen dollar (776 miljoen euro). Dat was een jaar eerder 717 miljoen dollar (634 miljoen euro). Dit bedrijfsonderdeel maakt de hardware voor virtual reality (vr) en augmented reality (ar) waar Meta de komende jaren veel geld in investeert. De onderneming ziet daar namelijk toekomst in en denkt dat we binnen afzienbare tijd allemaal in de metaverse zitten. Dat is een virtuele wereld waar we kunnen werken, spellen spelen en kunnen afspreken met vrienden.