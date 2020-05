Volgens Elon Musk hebben we binnen 5 jaar geen menselijke taal meer nodig PVZ

09 mei 2020

17u32

Bron: The Independent 0 iHLN In een podcast van The Joe Rogan Experience deed Elon Musk deze week uit de doeken welke baanbrekende plannen hij en zijn team bij Neurolink nog hebben voor de komende jaren. Een van die hoogtechnische snufjes is een chip die kan ingeplant worden in de hersenen. In de eerste plaats wil Musk daarmee hersenziekten oplossen, maar hij ziet het grootser. Volgens hem gaan we binnen vijf tot tien jaar zelfs geen menselijke taal meer nodig hebben.

In een opvallende podcastverschijning vertelde de Tesla-oprichter deze week over de ontwikkelingen binnen zijn technologiebedrijf Neurolink. Hij en zijn team zijn er bezig aan de ontwikkeling van een chip die ingeplant kan worden in het menselijk brein. Het machinetje zou in de schedel geplaatst worden en via elektroden verbonden worden met de hersenen De onderzoeken lopen vlot, aldus Musk, en hij hoopt volgend jaar al de eerste chip te kunnen verbinden met een brein.

De mogelijkheden die een dergelijke chip kan bieden zijn volgens de kersverse vader eindeloos: “In principe kan het bijna alles repareren wat er mis is met de hersenen.” Met de chip wil Neuralink zich dus inzetten op het behandelen van hersenletsels. Musk zegt bijvoorbeeld een slecht gezichtsvermogen de kunnen genezen dankzij de implantatie van het apparaatje.

In een volgend stadium kan het volgens Musk nog futuristischer. Hij denkt dan ook dat zijn team tot nog veel meer in staat is. Hierin gaat hij erg ver, en hij voorspelt dat we binnen vijf tot tien jaar zelfs geen menselijke taal meer nodig hebben. “Je zou sneller en correcter kunnen communiceren", aldus Musk, “het zou zoals in The Matrix zijn. Wil je in een andere taal spreken? Geen probleem, download gewoon het programma.”