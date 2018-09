VN-gezant: "Terreurregel van Facebook wordt misbruikt" TTR

03 september 2018

14u11

Wat Facebook onder terrorisme verstaat, is zo ruim, dat regeringen het kunnen gebruiken om tegenstanders het zwijgen op te leggen. Dat zegt Fionnuala Ní Aoláin, een VN-gezant uit Ierland.

Fionnuala Ní Aoláin heeft een brief geschreven aan Facebook-topman Mark Zuckerberg. Daarin schrijft ze dat "het gebruik van zo'n ruime definitie verontrustend is omdat enkele regeringen proberen afwijkende meningen en vreedzame of gewelddadige oppositie te bestempelen als terrorisme". Concrete voorbeelden noemt Ní Aoláin niet, maar ze zegt wel dat het kan leiden tot "discriminatie, overcensuur en willekeur". Het is volgens haar niet duidelijk hoe Facebook bepaalt of een gebruiker lid is van een bepaalde groepering en wat een gebruiker daartegen kan doen.

Volgens Ní Aoláin ziet Facebook elke gewapende groep in een conflict als terrorist, ook als zulke groepen zich aan oorlogsregels en humanitaire afspraken houden.

Ní Aoláin is verbonden aan de VN-afdeling voor mensenrechten. Daar zet ze zich in voor 'bescherming van mensenrechten en vrijheden bij het bestrijden van terrorisme'.



Vorige week hadden andere VN-onderzoekers ook scherpe kritiek op Facebook geuit. Het bewind in Myanmar zou het platform gebruiken om geweld en haat tegen de Rohingya-minderheid aan te wakkeren, en Facebook zou daar te weinig tegen doen. Facebook had eerder al toegegeven dat de aanpak "te langzaam" was.