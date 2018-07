Vlaming zoekt op 2dehands.be massaal naar spullen tegen de hitte mvdb

17 juli 2018

16u32

Bron: 2dehands.be 0 iHLN De aanhoudende hitte wordt duidelijk ook op 2dehands.be gevoeld. De zoekertjessite zag de afgelopen dagen opvallend meer zoekopdrachten naar producten als ventilatoren en (opblaas)zwembadjes, maakte 2dehands.be vandaag bekend.

De site vergeleek zoekopdrachten in de periode van 13 tot en met 19 mei - een week waarin het gemiddeld 18°C was - met het dataverkeer van de voorbije, haast tropische zeven dagen.

Het aantal zoekopdrachten naar (mobiele) airco’s steeg met 805%, namelijk van 2.031 naar 18.382. Ook ventilatoren doen het uitstekend: het aantal zoekopdrachten steeg hier met 456%, namelijk van 360 naar 2.001.

Verkoeling zoeken met een eigen zwembadje in de tuin of op het terras, lijkt de droom van velen. Opblaaszwembadjes en zwembaden die mensen zelf kunnen plaatsen, zijn erg gegeerd op 2dehands.be. De afgelopen dagen werd er 37.625 keer naar gezocht, ruim 27.000 keer meer dan in mei. Ook nog in trek: barbecuestellen (85% meer zoekopdrachten) en zonneluifels (47% meer zoekopdrachten). En dan moeten de warmste dagen wellicht nog komen....