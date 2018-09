Vlaamse YouTuber berispt door reclamewaakhond: "Steel bankkaart van je ouders om mijn trui te kopen" Jarno Bertho NDB

21 september 2018

14u02

Bron: VTM NIEUWS 1 iHLN De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) heeft een Vlaamse tiener op de vingers getikt omdat hij heeft opgeroepen om zijn truien te kopen en daarvoor desnoods de bankkaart van hun ouders te stelen. Dat is een overtreding van de wet, dus wordt hij berispt.

Nathan Vandergunst is 19 jaar en als vlogger beter bekend als 'Acid'. Hij heeft ruim 400.000 volgers op YouTube. De tiener is online zó populair dat hij zelfs een eigen kledinglijn heeft. Om die te promoten maakte hij een vlog, waarin hij mensen aanspoort om zelfs de bankkaart van hun ouders te stelen.



Het is de eerste keer ooit dat de Raad voor de Reclame zich uitspreekt over dit soort zaken. De video staat, een week na de berisping, nog steeds online. Acid heeft inmiddels een reactie geplaatst in een nieuw filmpje:

Lees ook: Vlogger jaagt duizenden bellers op kosten