Vlaams minister Crevits roept om op meer afgedankte computers te recycleren

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) heeft donderdag CTG Circular in Mechelen bezocht. Dat circulaire economiebedrijf geeft jaarlijks zo'n 180.000 computers een nieuw leven door afgeschreven computers uit bedrijven te recycleren. De minister deed ter plaatse een oproep aan alle Vlamingen om al bij de aankoop van ICT-materiaal te denken aan het tweede, derde of vierde leven dat het toestel later kan krijgen wanneer het vervangen wordt door een nieuw toestel.

Bij CTG Circular, waarbij CTG staat voor Close The Gap, krijgt gebruikt technologisch materiaal een nieuwe toekomst. Het bedrijf wil materialen zo lang mogelijk gebruiken, ze hergebruiken na afschrijving en er ook voor zorgen dat eventuele restmaterialen toch nog een nieuwe bestemming krijgen of goed verwerkt worden. "De toekomst is voor ons inclusief en circulair", zegt Didier Appels van CTG Circular. "Ons bedrijf wil bovendien arbeids- en opleidingskansen geven aan mensen die anders misschien uit de boot zouden vallen.”

Het bedrijf is daarmee een toonvoorbeeld van hoe economie, milieu en solidariteit hand in hand gaan volgens minister Crevits. "De circulaire economie is meer dan enkel recycleren. Het creëert nieuwe jobs, draagt bij aan het milieu en heeft tegelijk een sociale impact", klinkt het.

CTG Circular zorgt voor het gebruikte IT-materiaal van bij de ophaling bij bedrijven over de verwerking tot nieuwe toestellen waardoor ze een tweede leven krijgen, tot het afvoeren van eventuele restmaterialen. Ze werken hiervoor al meerdere jaren goed samen met verschillende grote bedrijven, zoals Proximus, voor wie ze de afgelopen jaren ongeveer 100.000 toestellen hebben gerecycleerd.

Die gerecycleerde toestellen worden ingezet om de digitale kloof te verkleinen, onder meer door gebruik in scholen via DigitalForYouth. "We wisten al langer dat er een digitale kloof in ons land was, maar de coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat die veel groter is dan we eerder vermoedden", zegt minister Crevits. "Niet alleen de jeugd en senioren kampen met digitaal analfabetisme, maar ook een deel mensen uit het arbeidersmilieu. Zij dreigen hierdoor volledig uit de boot te vallen."

Digibank

De Vlaamse regering gaat de komende maanden en jaren inzetten op een Digibank. "We willen miljoenen inzetten om mensen digitaal vaardig te maken", zegt Crevits. "Het gaat niet alleen om hen toegang tot de juiste materialen te geven, maar ook om opleidingen zodat ze weten hoe ze ermee moeten werken.”

Crevits doet een oproep aan particulieren maar vooral aan bedrijven om al bij de aankoop stil te staan bij een eventueel tweede, derde of zelfs vierde leven dat een toestel later kan hebben. "Vermijd dat er pc-afval ontstaat! Jaarlijks wordt de CO2-uitstoot van 9.000 wagens gecompenseerd door oude ICT-toestellen opnieuw te gebruiken, Vlaanderen is al voortrekker op het vlak van recyclage van andere materialen en dat willen we ook op vlak van technologische toestellen worden.”