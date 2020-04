Vier zendmasten in brand gestoken in Nederland, telecomaanbieders gaan uit van 5G-terreur ADN

10 april 2020

20u30

Bron: ANP 4 iHLN De afgelopen week is in Nederland vier keer aangifte gedaan van brandstichting in zendmasten voor mobiele netwerken. Bij antennes in Liessel, Beesd, Rotterdam en Nuenen werd de bekabeling door het vuur zwaar beschadigd, zegt directeur Rob Bongelaar van Monet, dat namens de Nederlandse mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo de plaatsing van antennes afstemt met overheden. Vermoedelijk gaat het om protestacties tegen 5G.

"De operators doen ongelooflijk hun best in deze moeilijke tijd om de mobiele netwerken draaiende te houden", zegt Bongelaar.



"De beschikbaarheid van een betrouwbare digitale infrastructuur is van essentieel belang. De verbindingen zijn hard nodig voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en dan zijn er mensen die moedwillig zendmasten in de fik steken. Onbegrijpelijk en onacceptabel."

Geen toeval

De directeur dacht bij de eerste brand nog aan een incident. "Maar nu is het al vier keer gebeurd en dan ga je toch denken dat het geen toeval is. Ik spreek verder geen vermoedens uit, maar hoop wel dat de politie kan achterhalen wie hier achter zitten.”



Bongelaar spreekt van schade die in de tienduizenden euro's kan lopen. Erger is dat zendmasten door de brandstichting tijdelijk kunnen uitvallen en er geen mobiel bereik is, zegt hij. "In een straal van 5 kilometer is er dan even geen dekking en dat kan uren duren. Als het noodnummer 112 tijdelijk niet bereikbaar is in een regio, kan dat grote gevolgen hebben."

Brand bij vier zendmasten: 'Heel sterk vermoeden van brandstichting' | NOS https://t.co/6QwdjJ6A4i Peter Donk(@ peterdonk) link

“Zorgelijke ontwikkeling”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) noemt de sabotage en brandstichting van zendmasten in een reactie een "zorgelijke ontwikkeling", vooral vanwege de eventuele impact. "De uitval van zendmasten kan gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daarmee de bereikbaarheid van hulpdiensten", klinkt het.

De NCTV stelde vorig jaar al vast dat er groeiend protest in Nederland is tegen zendmasten vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. "Veelal in de vorm van demonstraties, maar het heeft nog niet eerder geleid tot extremistische protestacties zoals de sabotage en brandstichting van afgelopen dagen.”

‘Fuck 5G’

In januari protesteerden zo'n honderd mensen op de Dam in Amsterdam tegen de komst van het 5G-netwerk. De actievoerders beweren dat de straling van antennes slecht is voor de gezondheid en het milieu. Volgens directeur Bongelaar van Monet was bij één brandstichting van afgelopen week op de zendkast de tekst 'Fuck 5G' geschreven.

Lees ook:

Proximus biedt vanaf vandaag 5G aan in dertigtal gemeenten, maar wat zijn we ermee? (+)

Nederlanders protesteren massaal tegen 5G-masten, maar zijn ze wel ongezond? Expert legt uit(+)

10 april 2020, 18:50 uur Terrorismebestrijder bezorgd om brandstichting en sabotage zendmasten De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is bezorgd over de brandstichtingen en sabotageacties bij zendmasten. In korte tijd gingen… https://t.co/sqwv50gaAL pic.twitter.com/t2ravn1KZE noordbrabant(@ noordbrabant) link