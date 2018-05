VIDEO. Primeur in ons land: zelfrijdende wagen rijdt door Leuven rvl

02 mei 2018

20u17

Bron: Belga, VTM NIEUWS 0 iHLN In Leuven is woensdagnamiddag voor het eerst in ons land een zelfrijdende wagen op de openbare weg uitgereden. Dat gebeurde bij de start van de eerste editie van het hoogtechnologisch And&-festival. Inwoners maakten rondritten langs een afgesloten circuit tussen het Ladeuzeplein en de Grote Markt met een zelfrijdende, elektrische wagen van Vedecom. Dit Frans onderzoeksinstituut organiseerde dergelijke demonstratieritten al in verschillende Franse steden, maar voor ons land gaat het om een primeur.

Bij de eerste rit zat Maros Sefcovic, vicepresident van de Europese Commissie, in de wagen samen met Gilles Le Calvez, Vehicle Departement Director bij Vedecom. Ook de Leuvense schepenen Mohamed Ridouani en Carl Devlies namen later plaats in de wagen. Op een schaal van 0 tot 5 scoort het zelfrijdend vermogen van deze wagen al 4.

Naast een honderdtal gerenommeerde sprekers zoals de Japanse professor robotica Hiroshi Ishiguro die zichzelf kloonde in een robot zullen tijdens dit festival nog tot zaterdag op andere plaatsen in het stadscentrum nieuwe technologieën gedemonstreerd worden. Op het Martelarenplein bijvoorbeeld heeft het onderzoeksinstituut Imec uit Heverlee een aantal containers geplaatst waar bezoekers nieuwe snufjes kunnen uitproberen.

And& is een initiatief waarmee Leuven MindGate de innovatie op vlak van technologie, gezondheidszorg en creativiteit in de verf wil zetten. Schepen Mohamed Ridouani (sp.a) wees er op dat de eerste demonstratie van een zelfrijdende wagen in een Belgische stad exemplarisch is voor de wijze waarop Leuven technologisch aan de top wil staan. Eenmaal de technologie helemaal op punt staat, zal Leuven deze wagens inzetten op vaste trajecten vanuit het station. EU-Commissaris Sefcovic kondigde aan dat de EU over twee weken een strategie zal bekendmaken voor de uitrol in de toekomst van dergelijke zelfrijdende wagens.