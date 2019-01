VIDEO. Met deze 3D-scanner kan je van jezelf een personage in een videogame maken DVDA

10 januari 2019

Op CES in Las Vegas, de grootste technologiebeurs ter wereld, is het vooral virtual reality wat de klok slaat. Bij virtual reality lijkt het, door middel van een speciale bril, net alsof je in een digitale wereld terechtgekomen bent. Maar een 3D-kopie van jezelf, die je kan gebruiken in een computerspel, dat is nieuw. Het Israëlische bedrijf Mantis Vision ontwikkelde een scanner, waarmee je een 3D-versie van jezelf kan maken. VTM NIEUWS-techjournalist Kenneth Dée testte de scanner uit en maakte van zichzelf een videogamepersonage.