Verwijderde Elon Musk eigen Instagram-account? kg

21 augustus 2018

15u55

Bron: Belga 0 iHLN Elon Musk, de topman van Tesla, zit niet meer op Instagram. Zijn account, dat zo'n acht miljoen volgers had, is sinds dinsdag niet meer beschikbaar. Het is niet zeker of hij het account heeft verwijderd. Ook op Twitter houdt Musk zich al enkele dagen opvallend gedeisd.

Musk zorgde onlangs voor veel opschudding door op Twitter aan te kondigen dat hij Tesla van de beurs wilde halen. De Amerikaanse beurswaakhond startte daarop een onderzoek. Het zou kunnen dat Musk zich met de tweet schuldig heeft gemaakt aan fraude en koersmanipulatie. In een interview gaf hij later toe dat het niet zo goed gaat met hem: hij werkt naar eigen zeggen 120 uur per week en slaapt nauwelijks.

De afgelopen dagen lijken Musk en zijn vriendin, zangeres Grimes, elkaar te hebben ontvolgd op Instagram. Musk volgt de vrouw ook niet meer op Twitter. Daardoor groeien de geruchten dat hun relatie op de klippen is gelopen.