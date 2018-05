Verslaafd aan je telefoon? Google gaat je helpen Karolien Koolhof

09 mei 2018

07u59

Google heeft gisterenavond een aantal nieuwigheden gepresenteerd waarmee het bedrijf mensen bewuster wil maken van hun telefoongebruik. Onder de noemer Digital Wellbeing lanceert de techgigant deze week onder meer een gebruiksdashboard en notificaties om je te waarschuwen wanneer je te lang online bent.

De onthullingen werden gedaan tijdens de zogeheten I/O-conferentie, waar Google jaarlijks aan ontwikkelaars de nieuwste Google-snufjes presenteert. Onder de noemer Digital Wellbeing komen zowel het Android-besturingssysteem als YouTube met een aantal nieuwe functionaliteiten.



Binnen Android komt er een speciaal dashboard waarin je in één oogopslag kunt zien hoeveel tijd je besteedt aan je telefoon en aan welke apps. Daarnaast kun je pushberichten tijdelijk op stil zetten en heeft Android nu een nachtmodus zonder blauw licht. Een zwart-wit scherm herinnert je er vervolgens aan dat het tijd is om te gaan slapen.

Verslaving tegengaan

Op YouTube kunnen gebruikers binnenkort zien hoeveel tijd ze besteden aan de video's op het platform. Daarbij kunnen ze ook notificaties instellen om hen eraan te herinneren dat ze al een bepaalde tijd aan het kijken zijn. Ook kunnen notificaties uitgezet worden en vervolgens op één plek verzameld worden, om er niet door gestoord te worden.



Het idee achter dit alles is om smartphoneverslaving tegen te gaan. Door de nieuwe functies moeten mensen meer inzicht krijgen in hoe vaak ze hun smartphone gebruiken en krijgen ze een aantal hulpmiddelen om afleiding te verminderen en de telefoon eens weg te leggen Zo kun je straks in Android je telefoon met het scherm naar beneden op tafel leggen om in één klap tijdelijk geen notificaties meer te ontvangen.

Google on Twitter Learn how we're supporting #DigitalWellbeing so everyone can enjoy technology that improves life and doesn't distract from it → https://t.co/IsaUmj4vl9 #io18 https://t.co/v8APGLWHCU

AI

Naast de Digital Wellbeing-functionaliteiten kondigde Google nog een aantal andere functionaliteiten aan, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Met behulp van AI gaat nieuwsplatform Google News informatiestromen realtime analyseren en organiseren in verhaallijnen. Deze benadering betekent dat Google News de mensen, plaatsen en dingen begrijpt die betrokken zijn bij een verhaal dat zich ontwikkelt", aldus de techgigant. Google wil het voor gebruikers makkelijker maken om op de hoogte te blijven van nieuws wat ze interesseert.

Google Assistant kan binnenkort je berichten in Gmail automatisch aanvullen, indien gewenst. En Engelstalige gebruikers kunnen hun Assistant bovendien de stem geven van onder andere John Legend. Google test momenteel nog een functionaliteit om Google Assistant zelfstandig afspraken voor je te laten maken.



Later dit jaar zal Google's slimme speaker Google Home ook beschikbaar komen op onze markt. Verder wordt Google Maps een stuk slimmer, waardoor de dienst binnenkort kan voorspellen welke plekken in de buurt jij waarschijnlijk leuk zult vinden.

Privacy

Google CEO Sundar Pichai ging tijdens zijn presentatie niet direct in op het onderwerp privacy, dat hoog op de agenda staat sinds het dataschandaal bij Facebook. Hij gaf wel aan dat het bedrijf niet alleen maar vol vertrouwen kan zijn over de nieuwe technologische mogelijkheden. "We weten dat het pad dat voor ons ligt voorzichtig en bedachtzaam bewandeld moet worden", zei hij. "Ons uitgangspunt is om informatie nuttiger, toegankelijker en heilzamer te maken voor de hele maatschappij."



Een deel van de nieuwe functionaliteiten wordt deze week al uitgerold. Google Assistant is momenteel nog niet beschikbaar in het Nederlands, maar de verwachting is dat daar binnen een paar maanden verandering in komt.