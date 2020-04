Versla de verveling, speel mee met ons grote gametoernooi en maak kans op 2.000 euro aan prijzen Speel Fortnite, Mario Kart, Tetrix of Just Dance tegen honderden andere HLN-lezers en maak kans op 2.000 euro aan prijzen Redactie

26 april 2020

09u00 43 iHLN Heb je stilaan last van de lockdownblues of heb je gewoon zin in even ontspannen met een game vanuit je kot? Dan hebben we goed nieuws. Wij organiseren een gloednieuw gametoernooi voor onze lezers waar social distance bewaard blijft en waar we allemaal samen een hoop plezier kunnen beleven.

Wij selecteerden vier topgames die op zoveel mogelijk consoles te spelen zijn zodat iedereen kan deelnemen. Schrijf je gratis in op onze toernooipagina. Neem je spelcontroller of smartphone bij de hand en start vandaag met oefenen!

De games: Fortnite

Het Fortnite (PS4, XBOX, PC) toernooi vindt telkens op dinsdag plaats. Wie zich bij de beste spelers weet te plaatsen, kwalificeert zich voor de finale waar het om de weekoverwinning gaat. Haast je want het aantal plaatsen is beperkt!

Mario Kart

De Italiaanse loodgieter en zijn kart zijn onafscheidbaar in deze game. Ben jij een geboren racer? Neem dan op donderdag deel aan Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch). De beste spelers gaan meteen door naar de volgende ronde om zo uit te komen bij de finalerace. Engines on!

Just Dance

Ga je tijdens deze lockdown liever voor meer beweging met je hele lichaam? Dan is Just Dance 2020 jouw game! Je kan deelnemen via Nintendo Switch, PS4, XBOX of zelfs Google Stadia. Wekelijks kiezen wij een nieuwe song waarop je jouw beste moves kan uitproberen en zo de danskoning of -koningin kan worden. Je verzamelt extra punten door de highscore van je tegenstanders te verslaan.

Tetrix

Hou je van een vleugje retro? Of heb je geen console in huis? Dan kan je Tetrix spelen op jouw smartphone. In onze gratis HLN-app vind je het Tetrix door te swipen tot bij FUN. Puzzel je record bij elkaar en stuur je highscore in via de Game-On! toernooi pagina. Hoe meer tegenstanders je kan verslaan met jouw score, hoe hoger je eindigt in onze rankschikking en hoe meer punten je verzamelt om kans te maken op een van de prijzen.

Hoe werkt zo’n toernooi?

Na het inschrijven laten wij je weten tegen wie, waar en op welk tijdstip jullie het tegen elkaar opnemen. Fornite en Mario Kart werken een toernooivorm af, waarin je je moet kwalificeren voor de volgende ronde. Bij Just Dance en Tetrix werken we in een competitie waar je in de rangschikking stijgt als jouw highscore beter is dan die van je tegenstanders. Zo sprokkel je punten waardoor je meer kans maakt op de prijzen.

De prijzen

Wie zich inschrijft, maakt automatisch kans op een van de waardebonnen van €100 bij Dreamland. Wie het goed doet, kan extra punten verzamelen en zo zijn kansen vergroten.

Schrijf je gratis in!

Surf naar onze toernooipagina en schrijf je vandaag nog in voor jouw favoriete game. Zo wordt (nog even) thuis blijven alvast iets leuker. Want vergeet niet: