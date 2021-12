Verkoop Nintendo Switch breekt records in Europa: meer consoles verkocht op week tijd dan ooit tevoren

De Nintendo Switch is als sinds maart 2017 op de markt, maar de verkoop ervan blijft records verbreken. In november 2021 sneuvelden records in de verkoop van zowel hardware als software, meldt het gamingbedrijf in een persbericht.

In de week die begon op 22 november werden er nooit meer consoles in de Nintendo Switch-reeks verkocht. Dat zijn de Nintendo Switch, de goedkopere Switch Lite en de gloednieuwe Nintendo Switch OLED. Daarmee is het record van november 2019 verbroken.

Ook werden in de maand november week na week records gebroken voor de verkoop van Switch-games in Europa, volgens Nintendo. In de week die begon op 15 november werden op het continent meer games verkocht dan tijdens “enige voorgaande week in de geschiedenis van de console”. Dat record werd in de week erna opnieuw overtroffen.

Dat is mede te danken aan ‘Pokémon Brilliant Diamond' en ‘Pokémon Shining Pearl’. De lancering van die games was de meest succesvolle van afgelopen maand qua Switch-games. Wereldwijd werden er meer dan zes miljoen exemplaren verkocht, volgens interne verkoopgegevens van Nintendo. In Nederland waren ze de “snelst verkopende Nintendo Switch-titels ooit”.

