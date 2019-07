Verguisde FaceApp reageert: “Foto's gaan niet naar Rusland” ADN

17 juli 2019

21u53

De fotobewerkingsapp FaceApp heeft vandaag gereageerd op de storm van kritiek van de afgelopen dagen. "Er gaan geen data naar Rusland", klinkt het.

Veel mensen lieten de populaire app voor de lol een foto van zichzelf bewerken om te bekijken hoe ze er als bejaarden uit zouden zien, maar dat sloeg om toen doordrong dat FaceApp in Rusland is gevestigd. Gebruikers kregen wantrouwen waar hun foto's terechtkwamen.

In een reactie aan technieuwssite TechCrunch laat FaceApp nu weten dat er geen data naar Rusland gaan, ook al zit het team achter de app daar. De foto's worden bewerkt in de cloud en de gegevens worden niet doorverkocht of gedeeld, zeggen de makers.



FaceApp zegt alleen foto's te bewerken die mensen zelf geüpload hebben, de app heeft geen toegang tot het complete fotoalbum. Als mensen erom vragen, worden alle gegevens verwijderd van de servers, beloven ze nog.