Verbod op Twitter in Nigeria na zeven maanden opgeheven

Wat is een VPN?

Een VPN (Virtual Private Network) is software die je internetverkeer beveiligt en via een andere locatie verstuurt. Zo kun je het internet gebruiken (en doen) alsof je in een ander land bent. Dat is bijzonder handig als een dienst of site geblokkeerd is in een bepaald land, zoals in dit geval Twitter in Nigeria. In landen met autoritaire regimes worden VPN's ook gebruikt om alsnog toegang te krijgen tot informatie die door de lokale regering wordt gecensureerd.