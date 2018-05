Veel goede voornemens bij Facebook-baas Zuckerberg, weinig concrete antwoorden: "Veel rond de pot gedraaid" TT

22 mei 2018

17u49

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 25 iHLN Facebook-CEO Mark Zuckerberg heeft vanavond in het Europees Parlement in Brussel - een aantal - antwoorden gegeven op vragen van de fractieleiders. Rond 18.30 uur begon de hoorzitting, maar door de vele vragen van de politici die zich niet aan hun spreektijd hielden, moest Zuckerberg uiteindelijk maar een kwartier antwoorden. Op die manier kon hij bovendien om de meest kritische vragen heen fietsen.

Zuckerberg sloeg in zijn inleiding eerst wel mea culpa over het Cambridge Analytica-schandaal. Excuses waren er genoeg. De stichter van de sociale netwerksite beloofde beterschap. "Het gaat tijd vergen, maar ik ben toegewijd om het goed te maken."

Zuckerberg erkende dat Facebook onvoldoende heeft gedaan om de verspreiding van fake news, buitenlandse bemoeienissen in verkiezingscampagnes en het misbruik van persoonsgegevens door appontwikkelaars tegen te gaan. "Dat was fout, en ik zeg sorry", zei hij.

"Veiligheid gebruikers belangrijker dan winst"

Hij beloofde dat Facebook de tekortkomingen gaat aanpakken. Zo gaat zijn bedrijf het aantal personeelsleden op de beveiligingsdivisie verdubbelen tot meer dan 20.000 en nieuwe tools aanbieden die gebruikers in staat stellen hun privacy beter te beschermen, bijvoorbeeld via een optie om cookies te wissen. "De veiligheid van mensen is altijd belangrijker dan het maximaliseren van onze winsten", stelde hij.

De fractieleiders leken echter niet meteen onder de indruk van de mea culpa van Zuckerberg. Zo stelde de liberaal Guy Verhofstadt vast dat de Facebook-baas zich het voorbije decennium wel al vijftien keer heeft moeten verontschuldigen. "We hebben een groot probleem en ik denk niet dat het opgelost raakt door te zeggen 'we zullen dit zelf corrigeren'", pleitte Verhofstadt voor meer regulering.

'We hebben een groot probleem en ik denk niet dat het opgelost raakt door te zeggen 'we zullen dit zelf corrigeren'' Guy Verhofstadt

Zeven minuten voor meer dan 50 vragen

Doordat de acht fractieleiders elk ruim over hun spreektijd van twee minuten gingen en eerst alle vragen werden gesteld, schoten er voor Zuckerberg uiteindelijk nog maar zeven minuten van de voorziene tijd over om antwoorden te geven op de meer dan 50 vragen. Zuckerberg gaf wel enkele antwoorden, maar hij vermeed de meest kritische vragen en zei na een kwartier zelf dat het tijd werd om af te ronden. Veel van zijn antwoorden waren inhoudsloos, zei de Belgische rapporteur voor databescherming Philippe Lamberts.

Op vragen die enkele fractieleiders hem nog probeerden te stellen, kwam geen antwoord. Daarop reageerden de politici geïrriteerd.

Verhofstadt drong er op aan alle vragen van de parlementsleden schriftelijk aan Zuckerberg te bezorgen. "Zo kan hij er ook schriftelijk op antwoorden. Dat zal veel duidelijker antwoorden opleveren dan een zitting waarin hij de kans krijgt bepaalde vragen te onwijken." En Verhofstadt wil kost wat kost antwoorden op de kritische vragen van de parlementsleden krijgen. "Voor mij is het duidelijk. Komen die antwoorden er niet dan geven we de Europese antitrustautoriteiten opdracht om Facebook grondig door te lichten."

'Komen de antwoorden er niet, dan geven we de Europese antitrustautoriteiten opdracht om Facebook grondig door te lichten' Guy Verhofstadt

"Antwoorden voldoen niet"

Staatssecretaris bevoegd voor Pricavy Philippe De Backer reageerde teleurgesteld op de hoorzitting. "De antwoorden van Zuckerberg voldoen niet", tweet hij. "Veel draaien rond de pot maar duidelijke antwoorden komen niet. Ik blijf op mijn honger zitten rond GDPR en het is niet duidelijk hoe de privacy van gebruikers beter beschermd zal worden."

"Zuckerberg kreeg duidelijk de juiste vragen voorgeschoteld door de leden van het Europees Parlement. Hij was duidelijk niet op zijn gemak tijdens de vragen, ondanks een optimistisch PR praatje als inleiding", vindt De Backer.

Antwoorden #Zuckerberg voldoen niet. Veel draaien rond de pot maar duidelijke antwoorden komen niet. Ik blijf op mijn honger zitten #GDPR en het is niet duidelijk hoe #privacy gebruikers beter beschermd zal worden. @EP_Belgium Philippe De Backer(@ debackerphil) link

"Is Cambridge Analytica enige geval?"

"We kregen geen antwoord op de vraag wat er vandaag gebeurt met data die zonder toestemming van Facebook is verkregen. Het is niet duidelijk of Cambridge Analytica het enige geval is. En het is ook niet duidelijk wat Facebook doet om dit tegen te houden."

"We kregen ook geen antwoord op de vraag hoe Facebook gegevens verzamelt van mensen zonder profiel. En wat er met die gegevens gebeurt. En waarom Facebook daar niet transparant over is. Tegelijk heeft Facebook miljoenen profielen buiten Europa gezet. Hoe kunnen we dan geloven dat Zuckerberg de waarheid vertelt en dat Facebook de GDPR gaat respecteren en toepassen?"

Hoe Facebook te werk gaat, is volgens De Backer "een doos van Pandora". "Het kan niet de bedoeling zijn dat technologiebedrijven de arbiters worden van wat we denken. 'Big Tech' mag niet gaan bepalen hoe we denken." Facebook moet transparanter worden en die transparantie moet worden afgedwongen, aldus nog De Backer.

