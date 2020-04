Vanaf nu kan je in WhatsApp videobellen met acht mensen Techredactie

28 april 2020

11u35

Bron: AD.nl 5 iHLN Gebruikers van WhatsApp kunnen vanaf vandaag een video- of voice-groepsgesprek voeren met meer dan vier deelnemers. In de vandaag gelanceerde update van de app kunnen nu gesprekken worden gevoerd met maximaal acht mensen.

Gebruikers met een iOS-apparaat kunnen de update nu al downloaden. Android-gebruikers moeten vooralsnog naar de website van WhatsApp om de update handmatig te downloaden. Waarschijnlijk verschijnt de update binnenkort in de Playstore. De update werd eerder al getest in een bétaversie van de populaire chatapp.

Door het verhogen van de capaciteit is het makkelijker om bijvoorbeeld met de familie te video- of voice-bellen. WhatsApp lijkt vanwege de coronacrisis in rap tempo aanpassingen aan zijn populaire chat-app door te voeren. In de afgelopen weken is bijvoorbeeld het massaal doorsturen van berichten aan banden gelegd om de verspreiding van nepnieuws te beperken.



Los van het coronavirus heeft WhatsApp sinds maart een donkere modus, die zich aanpast aan dezelfde instelling op besturingssysteemniveau.