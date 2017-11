Van Pussy Riot tot de gezant van de paus: Russische hackers probeerden 4.700 Gmail-accounts te kraken ADN

20u33

Bron: ANP 0 EPA - iHLN Russische hackers hebben geprobeerd om binnen te dringen in bijna 4.700 Gmail-accounts wereldwijd. Het is niet bekend bij hoeveel mensen dat is gelukt. Onder de beoogde slachtoffers waren de gezant van de paus in Oekraïne en punkband Pussy Riot.

Amerikaanse media berichten vandaag over een 'hit list' van de hackers. Die is gebaseerd op in van cyberbeveiliger Secureworks, die zo'n 19.000 besmette links heeft gevonden. De hackers stuurden die links rond in de hoop dat een ontvanger er nietsvermoedend op zou klikken, zodat zij gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zouden krijgen. Dat gebeurde tussen maart 2015 en maart 2016.

De beoogde slachtoffers kwamen uit landen als de Verenigde Staten, Oekraïne, Georgië en Syrië. Het gaat onder andere om de Amerikaanse oud-ministers John Kerry en Colin Powell en NAVO-generaals Breedlove en Clark. In Oekraïne probeerden ze de accounts van president Petro Porosjenko en diens zoon te kraken. Ook Russische journalisten en oppositieleden werden belaagd.

Secureworks ontdekte de accounts bij een onderzoek naar Fancy Bear, een schimmige hackersgroep die banden zou hebben met de Russische geheime diensten. Fancy Bear wordt verantwoordelijk gehouden voor het stelen van duizenden e-mails van de Amerikaanse Democratische Partij in de aanloop naar de afgelopen presidentsverkiezingen. Secureworks ontdekte dat Fancy Bear sporen van wat activiteiten op internet had achtergelaten.