Van (on)zichtbare bacteriehaard tot kraaknette computer: zo maak je je laptop schoon in 4 simpele stappen Arne Adriaenssens

18 november 2018

16u47

Je toetsenbord is vuiler dan je wc-bril. Althans, zo luidt het bekende gerucht. Hoewel we allemaal haast dagelijks aan onze laptop gekluisterd zitten, laat het schoonmaken ervan vaak te wensen over. Tijd om daar verandering in te brengen. Met enkele simpele huishoudspullen en een gezonde 'Sien en Maria'-mentaliteit laat je je computer blinken als nieuw in amper een kwartiertje

1. Schoonheid zit vanbinnen

… al is dat bij computers meestal niet het geval. In je USB-poort, onder je toetsen en achter de tralies van je ventilator komt doorheen de jaren heel wat vuil vast te zitten. Stof, kruimels en kattenhaar zijn de meest frequente boosdoeners. Hoewel je het niet ziet, kan het na verloop van tijd de connectie van je USB-stick verzwakken of je toetsen minder lekker laten indrukken.

Om dat te voorkomen, schaf je je best een spuitbus met perslucht aan. Sluit je computer af, ontkoppel alle stekkers en verwijder (als dat kan) ook even je batterij. Dan ben je helemaal klaar om al dat vuil weg te blazen. Zowel in alle poorten, tussen je toetsen, in je ventilatie, … Overal waar het vuil naar binnen kan, ga je er best even achteraan. Let er wel op dat je steeds in korte poefjes blaast. Langer blazen kan namelijk vocht in je computer smokkelen en dat wil je absoluut vermijden.

In extreme gevallen: Zit het vuil echt al diep in je laptop geworteld? Dan vijs je hem beter even open. Zo kan je het vuil overal grondig wegblazen. Doe dit wel enkel als je iets kent van computers. Als dat niet het geval is, laat je het vuile werk waarschijnlijk best over aan de specialisten in een laptop repair shop.

2. Opblinken die handel

Als je tijd investeert in het oppoetsen van je laptop, wil je natuurlijk ook dat hij er schoon uitziet. Ga daarom met een microvezeldoekje met alcohol over je toetsenbord, touch pad en alle andere hoekjes en kantjes. Zo geef je je computer weer de glans die hij had toen hij recht uit de doos kwam.

In extreme gevallen: Als er echt vlekken op je computer zitten die je niet weggeschrobt krijg met je microvezeldoek, kan je een wondergum van Mr. Proper overwegen. Daarmee krijg je zelfs de meest hardnekkige vlekjes en spatjes weg. Denk er wel aan dat die gum kleine krasjes kan achterlaten op je computer. Gebruik hem dus enkel daar waar nodig.

3. De ruiten boenen

De meeste voldoening haal je waarschijnlijk uit het verwijderen van die vetvingers op je computerscherm. Zonder strepen, als het even kan. Dat krijg je normaalgezien klaar met je microvezeldoek en een beetje water. Maak je vod nat en wring ze vervolgens zo goed uit als je kan. Een paar vegen later zijn al die wijzende vingers verleden tijd.

In extreme gevallen: Als water de klus niet klaart, moet je de harde middelen inzetten. Meng water en alcohol in een fiftyfifty-verhouding. Sop hier je kuisdoek in, wring het uit en kuis je scherm opnieuw af. Tegen alcohol zijn zelfs de hardnekkigste vetvingers niet bestand.

4. Lucht je laptop

De meeste onder jullie kunnen hier een punt achter hun schoonmaaksessie zetten en met trots kijken naar hun schijnbaar nieuwe laptop. Diegenen die regelmatig al rokend of kokend surfen, moeten misschien ook nog even geurtjes bestrijden. Die nestelen zich diep in je laptop en zijn moeilijk te verjagen.

Het meest doeltreffende redmiddel koop je gek genoeg in de dierenwinkel: kattenbakvulling. Daar zit namelijk houtskool in, dat de geurtjes opneemt en maskeert. Neem een afsluitbare zak, doe er een tweetal royale scheppen kattenbakvulling in, steek je laptop erbij en sluit de zak vervolgens luchtdicht af. En dan is het wachten geblazen. Zo’n één à twee dagen bij voorkeur. Tegen dan zijn de geurtjes verdwenen om nooit meer terug te keren.

In extreme gevallen: Hoe straffer de geur die je wil verdoezelen, hoe meer geduld je moet hebben. Als 48 uur niet volstaat om jouw laptop weer als nieuw te laten ruiken, kan je hem gerust nog twee dagen langer in de zak laten zitten. Ook een extra lepeltje kattenbakvulling toevoegen kan zeker geen kwaad.