Universele oplader mogelijk verplicht in Europa: er komt een wetsvoorstel ADN

29 januari 2020

13u38

Bron: ANP 0 iHLN De Europese Commissie wil fabrikanten van mobiele telefoons gaan verplichten die in de EU te leveren met een universele oplader. In het vandaag gepresenteerde werkprogramma staat dat er in het derde kwartaal een wetsvoorstel komt. De maatregel moet de opstapeling tegengaan van snoeren en stekkers die in vrijwel alle huishoudens is te vinden.

De commissie had producenten jaren geleden gevraagd om vrijwillig tot één standaard voor opladers te komen, maar ondanks een reductie zijn er nog altijd meerdere soorten.

Het Europees Parlement drong onlangs opnieuw aan op een universele oplader voor smartphones, tablets en andere draagbare digitale apparaten. Morgen wordt die oproep naar verwachting met een stemming bekrachtigd. Eerder deze maand had vicevoorzitter Maros Sefcovic van de Europese Commissie al gezegd een wetgevend initiatief om een universele lader te ontwikkelen voor smartphones, te overwegen.



De Europese Commissie schatte eerder dat jaarlijks zo'n 300 miljoen euro wordt verspild door onbruikbare opladers. De afvalberg zou volgens ramingen elk jaar groeien met 51.000 ton. Het belangrijkste techbedrijf met een stekker die alleen geschikt is om eigen producten op te laden is Apple. Het Amerikaanse bedrijf stelt dat een verplichte universele oplader een rem is op innovatie.