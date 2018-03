Uitvinder wereldwijde web waarschuwt in open brief voor machtsconcentratie van Google en Facebook Redactie

12 maart 2018

18u20

Bron: The Guardian 11 iHLN In een open brief waarschuwt Tim Berners-Lee, de 62-jarige uitvinder van het wereldwijde web, voor de dominantie en machtsconcentratie van bedrijven als Google, Facebook en Twitter. "Het internet is niet meer wat het is geweest."

Berners-Lee schreef de brief naar aanleiding van de 29ste verjaardag van zijn uitvinding. Volgens hem gaat het web door een stevige crisis. “Wat ooit een rijk aanbod aan blogs en websites was, is nu verengd tot een handvol dominante platformen. Die onlinepoortwachters kopen kleine spelers op en maken de concurrentie zo extreem moeilijk", schrijft hij.

"We hebben de voorbije jaren complottheorieën zien voorbijkomen, nepaccounts, externe inmenging in verkiezingen en criminelen die persoonlijke data stelen. Dat kon allemaal gebeuren door de machtsconcentratie van bedrijven als Google, Facebook en Twitter." Daarom pleit de internetpionier voor een wettelijk of regelgevend kader dat rekening houdt met 'sociale doelstellingen'.

Mythes

Nog in zijn brief wil Berners-Lee twee mythes de wereld uit helpen. "De mythe dat reclame het enige mogelijke businessmodel is voor internetbedrijven, en de mythe dat het te laat is om de manier waarop platformen werken nog te veranderen."

Daarnaast breekt de uitvinder een lans voor al wie geen toegang heeft tot het internet, omdat 2018 het eerste jaar is dat de helft van de wereldbevolking online zal zijn. En hoewel de Verenigde Naties internettoegang tot een basisrecht hebben uitgeroepen, is dat op veel plaatsen nog altijd exuberant duur, schrijft Berners-Lee.

"Er is een serieuze kloof ontstaan: als je offline bent, mis je een boel mogelijkheden om bij te leren, geld te verdienen en deel te nemen aan het democratische debat. Als we niet serieus investeren in het dichten van die kloof, zullen de laatste miljard mensen pas in 2042 verbonden zijn. Dan is een hele generatie achtergebleven."