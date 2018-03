Uitgetest: Facebook weet veel over mij, maar Google nog verdomd veel meer (+ alles wat jij daarover ook moet weten) Fien Tondeleir

27 maart 2018

17u13

Bron: Eigen berichtgeving 5 iHLN Verbaasd hoeveel Facebook over je weet? Google weet zo mogelijk nog meer - en houdt al die gegevens ook minutieus bij. Van elke locatie waar je ooit bent geweest, wat je op het internet jaren geleden hebt opgezocht, welke foto's je hebt gedownload, welke filmpjes je hebt bekeken tot wat je in het verleden - gegeneerd én ongegeneerd - hebt gewist. Opvallend: je hoeft er zelfs geen Google-account voor te hebben. Ik, fervent iPhonegebruiker, ploos het uit. Wat weet die verdomde Google verdomd veel over mij.

Facebook weet veel meer dan ons lief is. Met wie we sms'en en bellen bijvoorbeeld en zelfs hoeveel en hoelang. Dat hebben verschillende gebruikers ontdekt toen ze hun Facebook-profiel wilden verwijderen nadat vorige week aan het licht kwam dat het sociale media-platform de gegevens van 50 miljoen gebruikers stiekem heeft doorgespeeld aan een Brits data-analysebedrijf. Dat Facebook al die gegevens bijhoudt, is volgens het bedrijf bedoeld om het algoritme nog meer te verfijnen: zo weet de applicatie wat relevanter is voor elke gebruiker en kan er gericht geadverteerd worden.

En daar weet ook Google alles van. Geef je zoekopdrachten in via Google Chrome? Kijk je af en toe naar videoclips op YouTube? Lees je je mails met Gmail? Makkelijk, zo alles in één gratis 'pakketje' denk je, maar er schuilt ook een addertje onder het gras: aan de hand van die applicaties verzamelt Google - ongevraagd - bergen data over ons. Die gegevens kan het dan verkopen aan adverteerders. Wie bijvoorbeeld graag vette snowboardtrucs bekijkt én vaak naar webshops surft voor het nieuwste snowboardmateriaal en de hipste skikleding is een ideaal profiel voor merken als Burton, Quicksilver of GoPro. Hoe meer Google weet, hoe beter het ons kan koppelen aan adverteerders én hoe groter de kans dat die adverteerders met Google in zee gaan. Money is money.

Omdat ik sinds drie jaar een vaste iPhonegebruiker ben en niet lang met een Androidtoestel heb gewerkt, realiseer ik me dat Google niet alles van mij kán weten - gelukkig maar. Al realiseer ik me onmiddellijk ook dat Google heel veel wél over me weet op basis van mijn IP-adres. Zo zien ze dat ik wel vaker, zo niet dagelijks, de website synoniemen.net bezoek (ik ben een journalist!) en dat ik in het verleden hevig fan was van Coldplay. Maar ook welke liedjes ik vorige week tijdens het oud-leidingsweekend (in licht beschonken toestand) heb meegekweeld. Trip down memory lane... En een beetje schaamte ook.

