Uber zweeg jaar lang over hacking van 57 miljoen gebruikers

Bron: Belga 0 EPA Uber gaat ervan uit dat de gehackte gegevens niet gebruikt werden. iHLN Bijna een jaar geleden hebben hackers de gegevens van ongeveer 50 miljoen klanten van Uber gestolen, maar pas dinsdag maakte de taxi-app de diefstal voor het eerst bekend. De hackers verkregen ook toegang tot de gegevens van ongeveer 7 miljoen Uber-bestuurders.

Het gaat om namen, e-mailadressen en telefoonnummers van gebruikers in de hele wereld, zegt Uber aan het financiële nieuwsagentschap Bloomberg. Volgens de app zijn evenwel geen kredietkaartgegevens of informatie over ritten gestolen.

Uber geeft toe dat noch de overheid, noch de betrokkenen geïnformeerd zijn. Aan de hackers betaalde het bedrijf 100.000 dollar (ongeveer 85.000 euro) om de gestolen data te vernietigen. Uber gaat ervan uit dat de informatie niet gebruikt is.

De hackers kregen toegang tot de gegevens via een slecht beveiligde databank. Uber-veiligheidschef Joe Sullivan wordt deze week ontslagen, zegt Uber nog.

De doofpotoperatie werpt opnieuw een schaduw over de bestuursperiode van Travis Kalanick, die Uber lange tijd leidde. Die ging gepaard met verschillende schandalen rond de agressief handelende taxi-app. Sindsdien heeft Uber de manier waarop ze zaken doet gewijzigd. "Niets daarvan had mogen gebeuren. We gaan niet naar excuses zoeken", zei de nieuwe Uber-baas, Dara Khosrowshahi.