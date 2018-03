Uber-oprichter Travis Kalanick wordt baas van kleine start-up HR

21 maart 2018

12u25

Bron: Belga 0 iHLN Uber-oprichter Travis Kalanick gaat terug naar de basis: hij heeft een start-up met 15 medewerkers overgenomen en wordt er CEO. Dat heeft hij via Twitter bekendgemaakt. Kalanick betaalde 150 miljoen euro voor City Storage Systems, dat vervallen vastgoed nieuw leven inblaast.

De 41-jarige Kalanick was de drijvende kracht achter de snelle expansie van taxidienst Uber. Maar zijn manier van leidinggeven was controversieel: er was sprake van seksisme en discriminatie onder zijn bewind. Uber-aandeelhouders dwongen hem uiteindelijk om af te treden. Zijn opvolger, Dara Khosrowshahi, beloofde dat Uber zich strikt aan de wetgeving zou houden.