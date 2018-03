Uber-gebruikers kunnen hun chauffeur voortaan in de app een fooi geven IB

22 maart 2018

06u37

Bron: Belga 0 iHLN Gebruikers van taxidienst Uber in België kunnen vanaf vandaag hun chauffeur een fooi geven zonder cash geld op zak te hebben. Aan het einde van iedere rit krijgt de gebruiker deze mogelijkheid in de app, zo meldt Uber. Het bedrag gaat integraal naar de chauffeur. De functie zal ook beschikbaar zijn in de Uber Eats app.

Na iedere rit krijgt de gebruiker van Uber de optie om een fooi te geven. Daarbij kan hij of zij kiezen uit standaardbedragen of een zelfgekozen bedrag invoeren. Het bedrag wordt aan het einde van de rit in mindering gebracht op de kredietkaart van de gebruiker.

"Door de jaren heen kregen we van veel chauffeurs de vraag het mogelijk te maken om via de applicatie een fooi toe te kennen aan een chauffeur", zegt Joost Verdiesen, general manager van Uber in België. Om de introductie te vieren, verdubbelt Uber elke fooi gegeven tussen vrijdag 23 maart 18.00 uur en zaterdag 24 maart 18.00 uur.