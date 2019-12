Uber gaat identiteit van bestuurders strenger controleren LH

17 december 2019

13u03

De alternatieve taxidienst Uber voert een nieuwe veiligheidsfunctie in, waarbij de identiteit van de bestuurders regelmatig gecontroleerd wordt. Daarmee moet verhinderd worden dat accountgegevens van geregistreerde Uber-chauffeurs door anderen gebruikt worden.

Met de "Real Time ID Check" zullen bestuurders "van tijd tot tijd" met hun smartphone een selfie moeten nemen, die dan vergeleken wordt met de geverifieerde profielfoto. De controle kan zowel bij het aanmelden in de app gevraagd worden, als tussen ritten, zo meldt Uber dinsdag.

Stemmen de foto's niet overeen, dan wordt de bestuurdersaccount uit voorzorg geblokkeerd en pas na controle opnieuw vrijgegeven. De identiteitscontrole zal normaal gezien op onregelmatige tijdstippen gebeuren, maar ook wanneer passagiers een afwijking vaststellen tussen de bestuurder en zijn profielfoto en dit melden.

De internationaal ingevoerde nieuwe functie zou Uber ook kunnen helpen om het vertrouwen van de autoriteiten in Londen terug te winnen. Daar is Uber zijn licentie opnieuw verloren, omdat ook niet-geautoriseerde bestuurders passagiers vervoerden. Dat zou in minstens 14.000 gevallen gebeurd zijn.