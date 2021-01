Twitteraccount president VS overgedragen aan ‘pop' Joe Biden, die weer vanaf nul volgers moet beginnen

Ook de officiële accounts van het Witte Huis, de vicepresident, de first lady en de perswoordvoerder zijn overgedragen. Er komt ook een nieuwe bij: @SecondGentleman, voor Douglas Emhoff, de echtgenoot van vicepresident Kamal Harris. Die had zonder eerste tweet al meer dan een half miljoen volgers.

@POTUS, wat staat voor President Of The United States, had 33,3 miljoen volgers, maar werd bij de overdracht werd het account weer op nul gezet, tot ergernis van de Biden-campagne overigens. In 2017 erfde Trump het account van Obama zonder diens volgers te verliezen. Op het moment van schrijven heeft het account al 1,6 miljoen volgers kunnen verzamelen, een aantal dat allicht snel zal oplopen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Biden omschrijft zichzelf op zijn account als “46ste president van de Verenigde Staten, echtgenoot van @FLOTUS (First Lady Of The United States, red.), trotse papa en ‘pop’”. Bidens kleinkinderen noemen hem ‘pop’. Bij vicepresidente Kamala Harris is dat trouwens ‘Echtgenoot van de Second Gentleman. Momala. Auntie. Vechtend voor het volk.” ‘Momala’ is hoe Harris’ stiefkinderen haar noemen.

De vorige president Donald Trump communiceerde vooral via zijn privé-account @realDonaldTrump met 90 miljoen Twitteraars als volger, totdat het techbedrijf dat account opschortte en later blokkeerde vanwege Trumps rol bij de bestorming van het parlement op 6 januari. Bidens privé-account heeft 24,5 miljoen volgers.

De oude berichten gaan naar het nationale archief NARA. Trumps @POTUS-account wordt daar opgeslagen als @POTUS45.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eerste tweet Witte Huis is oproep tot eenheid

Ook het Witte Huis heeft na het aantreden van Biden een eerste Twitterbericht de wereld in gestuurd. Het gaat om een videoboodschap waarin wordt opgeroepen tot eenheid. “Vandaag begint het werk”, luidt het bijschrift.

In de videoboodschap wordt ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis. “Het zijn inderdaad zware tijden. Er konden vanochtend miljoenen Amerikanen niet naar hun werk”, klinkt het in de video, terwijl beelden van werkende Amerikanen te zien zijn. “We lijden. We rouwen. En we worstelen. Het kan soms lijken alsof we nooit verdeelder waren, in meerdere opzichten. Maar dat kunnen we veranderen. En dan gaan we ook doen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.