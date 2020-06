Twitter wil blauwe vinkjes weer openstellen ADN

09 juni 2020

16u15

Bron: ANP 0 iHLN Twitter zou weer werken aan een systeem om gebruikers te verifiëren. Dat bevestigt het bedrijf aan The Verge na een bericht op het sociale medium. Van profielen met een blauw vinkje heeft het bedrijf de identiteit van de gebruiker vastgesteld. Zo weten anderen dat de persoon achter een account ook daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn.

Tot 2017 was het voor iedereen mogelijk om een blauw vinkje aan te vragen. Toen ontstond ophef omdat een account een vinkje kreeg terwijl er haatvolle berichten op stonden over Heather Heyer, de vrouw die tijdens een protest tegen racisme in Charlottesville werd gedood.

Het bedrijf stelde daarop dat de verificatie niet betekende dat het bedrijf het eens was met de inhoud van de berichten, maar dat het wel vaak zo werd geïnterpreteerd. Daarop werd de verificatiemogelijkheid voor reguliere gebruikers geschrapt.



Eerder dit jaar werden de blauwe vinkjes al opengesteld voor accounts van gezondheidsorganisaties. Het is nog onduidelijk wanneer de mogelijkheid weer breder wordt uitgerold.

