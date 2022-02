Twitter verwijderde “per ongeluk” accounts met informatie over crisis Oekraïne, net op het moment dat die het meest nodig waren

reizen Prijs onthuld van revolutio­nai­re uitvinding die elektri­sche trike, boot én camper is

Dit is de Z-Triton 2.0 van het Letse bedrijf Zeltin, een elektrische driewieler die verandert in een boot. Je kan er bovendien in slapen, dus hij doet ook dienst als camper. Hij is voorzien van twee elektrische motoren én zonnepanelen. Voor zo’n 14.350 euro heb je eind dit jaar eentje in huis.

22 februari