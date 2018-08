Twitter verdedigt beslissing om complotdenker Alex Jones niet te censureren: "Regels niet geschonden" ADN

08 augustus 2018

06u34

Bron: Belga 0 iHLN Twitter-oprichter en -baas Jack Dorsey heeft zijn beslissing verdedigd om complotdenker Alex Jones, de oprichter van website InfoWars, en boegbeeld van extreemrechts in de VS, niet van het netwerk te weren. Dat gebeurt in naam van het "openbare debat".

Alle internetgiganten lanceerden maandag een offensief tegen de complotdenker, met uitzondering van Twitter. Sindsdien is de man privé actief op Facebook, YouTube, Apple en Spotify. Extreemrechts ziet in de maatregel een complot.

Gisteren kroop Jack Dorsey zelf in de pen om de critici op zijn eigen platform van antwoord te dienen. "We hebben Alex Jones of InfoWars niet geschorst. We weten dat dat hard is voor sommigen, maar de reden is simpel: hij heeft onze regels niet geschonden."

"Accounts zoals die van Jones kunnen dikwijls de zaken sensationeel voorstellen en ongefundeerde geruchten verspreiden. Het is dus nodig dat journalisten zulke informatie direct onderzoeken, bekrachtigen en weerleggen, zodat mensen hun eigen mening kunnen vormen", zei Dorsey. Hij ontkende "toe te geven aan externe druk" en beweerde dat hij onpartijdig was. "Dat komt het openbaar debat het meest ten goede."