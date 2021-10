Twitter test nieuwe functie die gebruikers moet waarschuwen voor “verhitte debatten”

RECAP: betFIRST Elite Series Champions­hip Finals – Semi Final

1 oktober Met een tussenweek achter de rug, was het tijd voor de teams om weer te strijden voor de winst en een plek in de grote finale in de Championship Finals van de betFIRST Elite Series. De seed nummer twee en drie moesten het tegen elkaar opnemen in een best-of-three om te kijken wie er uiteindelijk mocht spelen tegen eClub Brugge. Zou LowLandLions wederom de sterkste zijn, of kwam KRC Genk Esports weer met wat goede wisselspelers op goed momentum uit?