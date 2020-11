Twitter start weer met uitdelen van blauwe vinkjes aan gebruikers

Facebook publiceert cijfers over haatdragen­de taal op platform

19 november Socialemediabedrijf Facebook Inc. heeft vandaag voor het eerst cijfers gepubliceerd over de aanwezigheid van haatzaaierij op het sociale netwerk. In het derde kwartaal van 2020 werden er per 10.000 berichten tien tot elf geïdentificeerd die haatdragende taal bevatten.