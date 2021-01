Twitter schrapt 70.000 QAnon-accounts

Door het schrappen van de accounts wil Twitter verhinderen dat die worden gebruikt om op te roepen tot geweld, zoals vorige week gebeurde bij de bestorming van het Capitool in Washington. Vrijdag heeft Twitter ook de Amerikaanse president Donald Trump permanent verbannen.

Onder de mensen die vorige week het overheidsgebouw binnendrongen, waren meerdere mannen die QAnon-shirts droegen. QAnon is een beweging van complotdenkers die de afgelopen jaren in Amerika enorm gegroeid is. Hun theorie komt er, heel beknopt, op neer dat er in de Verenigde Staten een Deep State aan de macht is, die voornamelijk bestaat uit Democraten en die zich (onder meer) bezighoudt met satanisch kindermisbruik. Donald Trump zou de leider zijn die deze Deep State bevecht en voor het gerecht wil brengen.

Een aanhanger van QAnon die bij de bestorming van het Capitool wereldwijd de krantenkoppen haalde, is Jake Angeli - echte naam Jacob Anthony Chansley. Met zijn pelsmuts en koehoorns, ontbloot bovenlijf en een gezicht dat in de Amerikaanse kleuren was geschilderd, was hij een van de meest opvallende verschijningen tijdens de rellen. De 32-jarige man is afgelopen weekend opgepakt en in hechtenis geplaatst.

Volledig scherm Jacob Anthony Chansley (32), die zichzelf Jake Angeli noemt, is afgelopen weekend opgepakt door de politie. © REUTERS

Facebook

Niet alleen Twitter heeft na de bestorming van het Capitool maatregelen genomen tegen president Trump. Ook Facebook legde de Republikein het zwijgen op. Operationeel directeur Sheryl Sandberg zei gisteren tijdens een conferentie dat ze blij was dat ze maatregelen tegen Trump hebben genomen.

Met het oog op de komende weken, waarin onder meer Joe Biden als president wordt geïnaugureerd, zal Facebook ook alle content met daarin de zin ‘stop the steal’ (stop de diefstal) weghalen. Die leus wordt veelvuldig gebruikt door Trump-aanhangers die overtuigd zijn van de ongefundeerde aantijgingen van de president over verkiezingsfraude door de Democraten.

“Vanwege de voortdurende pogingen om evenementen tegen de verkiezingsuitslag te organiseren die tot geweld kunnen leiden, en het gebruik van de leus door de betrokkenen bij het geweld in Washington op woensdag, nemen we de aanvullende stap in aanloop naar de inauguratie”, aldus Facebook in een verklaring.

Sociale media liggen ondertussen zelf ook onder vuur, omdat ze te weinig zouden hebben gedaan tegen opruiende teksten in aanloop naar de rellen in Washington. Andere critici vinden dat sociale media een zittend president niet mogen censureren.