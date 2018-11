Twitter overweegt wel degelijk edit-knop, maar “nog heel veel vragen” ADN

12 november 2018

17u48

Twitter denkt na over een manier om gebruikers tweets te laten aanpassen. Maar het bedrijf heeft zelf nog heel veel vragen, maakte topman Jack Dorsey vandaag duidelijk tijdens een bijeenkomst in India. Dat meldt techsite The Next Web.

“Je moet goed nadenken over de manier waarop een editknop wordt gebruikt. Veel mensen willen zo'n knop omdat ze snel een foutje willen aanpassen, zoals een tikfout of een domeinnaam. Dat is haalbaarder dan mensen elke tweet ooit laten aanpassen'', zegt Dorsey. Het gevaar is dat mensen dan controversiële opmerkingen wegwerken of juist toevoegen. Dorsey: “We denken er al een tijd over na en we moeten het op een goede manier doen. We kunnen dit niet afraffelen.”

Eerder dit jaar drong onder meer realityster Kim Kardashian aan op een bewerk-knop. Ze deed dat op een verjaardagsfeest van haar man Kanye West en twitterde er later over. “Nu snap ik waarom ik was uitgenodigd”, reageerde Dorsey op Twitter.